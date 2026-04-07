Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: mutmaßlicher Kupferdieb vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (4. April, ca. 2:20 Uhr) löste auf einem Baustellengelände an der Cranger Straße eine Überwachungsanlage aus. Eine Kamera zeichnete zwei mutmaßliche Kupferdiebe auf, die offenbar Kabel abtransportierten. Die Polizei konnte kurz darauf einen Tatverdächtigen an dem Gelände stellen. Es handelt sich um einen 38-Jährigen aus Herten. Weiterhin konnten die Beamtinnen und Beamten ein aufgehebeltes Zaunelement feststellen, durch das sich die Männer vermutlich Zugang zum Gelände verschafft hatten. Außerdem konnten mehrere Kupferkabel aufgefunden werden, die vermutlich für den Abtransport bereitgelegt wurden. Die Polizei stellte die Kabel sicher. Der Mann aus Herten wurde vorläufig festgenommen. Für die Suche nach weiteren Tatverdächtigen setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Die Fahndung verlief leider ohne Erfolg.

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