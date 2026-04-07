Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten/ Bottrop: Einbrüche und Auto-Diebstahl
Recklinghausen (ots)
Herten:
Am Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Nordring ein. Zwischen 12:00 Uhr und 23:00 Uhr hebelten die Unbekannten das Küchenfenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Einbrecher flüchteten über den Einstiegsweg.
Bottrop:
Nach einem Auto-Diebstahl bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Zeit von Ostermontag (14:30 Uhr) bis Dienstagmorgen (07:30 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Toyota RAV 4. An dem schwarzen Fahrzeug waren Bottroper Kennzeichen angebracht. Es stand im Tatzeitraum am Straßenrand "Am alten Bahnhof".
In der Zeit von Samstagmittag bis Dienstagmorgen hebelten Unbekannte das Fenster eines Büros am Kirchhellener Ring auf. Im Inneren schlugen die Täter eine Tür ein und durchwühlten mehrere Schreibtische. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.
Hinweise nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.
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Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
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