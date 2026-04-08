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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizeibeiratssitzung

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizeibeiratssitzung
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Recklinghausen (ots)

Die Mitglieder des Polizeibeirats, unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Bök, haben sich am Dienstag, 24. März 2026, zur zweiten Sitzung im Jahr 2026 im Polizeipräsidium Recklinghausen getroffen, um sich über die aktuellen Themen zu informieren.

Auf der Tagesordnung stand die Präsentation der Jahresberichte 2025 für die Verkehrsunfall- und Kriminalitätsentwicklungen.

Zudem wurde ein aktueller Sachstand zu den Liegenschaften des PP Recklinghausen gegeben. Hierbei wurde insbesondere auf den Neubau der Zentralen Polizeilichen Liegenschaft am Westring in Recklinghausen eingegangen.

Abschließend wurde zur Einsatzlage zum Jahreswechsel 2025/2026 berichtet.

Im Anschluss an die Sitzung erhielten die Mitglieder eine Führung durch die Dauerausstellung "wiR Erinnern" des PP Recklinghausen. Die Dauerausstellung betrachtet an zentraler Stelle die Gräueltaten der Polizei im Nationalsozialismus und dient zur Auseinandersetzung mit der Geschichte und den eigenen Werten.

Der Polizeibeirat ist gesetzlich festgeschrieben und ist das Bindeglied zwischen der Bevölkerung, kommunaler Selbstverwaltung und der Polizei. Seine Aufgabe ist, das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Bevölkerung, kommunaler Selbstverwaltung und Polizei zu fördern.

Die Mitglieder des Polizeibeirates werden für die Dauer einer Wahlperiode aus dem Kreistag Recklinghausen und der Stadt Bottrop gewählt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Telefon: 02361 55 1031 -1032 -1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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