Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Geschäftsraum - hoher Sachschaden

Saale- Holzland (ots)

In Bad Klosterlausnitz wurde am Mittwoch gegen 10:00 Uhr ein Brand in einem Geschäftsraum festgestellt. In der Erstmitteilung werden noch sichtbare Kabelbrände im Innenraum vermutet. Die Feuerwehr kam schnellstmöglich zum Einsatz. Diese konnten jedoch nur noch feststellen, dass das Ladeninnere bereits abgebrannt und die Gebäudesubstanz verletzt war. Die Feuerwehr blieb dennoch vor Ort, um verbleibende Gefahrenstellen zu sichern. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Ermittlungen zur konkreten Brandursache erfolgen nun durch die Kriminalpolizei.

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