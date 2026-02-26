Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof: Aufbruch in einem Café - Mann entwendet Softgetränke und Bargeld - Festnahme und Haftzuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 26.01.2026 gegen 03:25 Uhr zu einem Aufbruch in einem Café auf dem Nordsteg des Hamburger Hauptbahnhofs gekommen sein.

Nach einer Alarmauslösung wurden umgehend Streifen der Bundespolizei sowie der Landespolizei Hamburg eingesetzt. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 50-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort im Café während der Tathandlung vorläufig fest. Zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wurde der deutsche Staatsangehörige dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt.

Eine parallel durchgeführte Sichtung der Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras durch die Bundespolizei erhärtete den Tatverdacht gegen den Mann.

Ein Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest um 04:25 Uhr ergab einen Wert von 0.49 Promille. Der Tatverdächtige gab selbst an, sich nicht zum Tatvorwurf äußern zu wollen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann vier Softgetränke (jeweils 0.5 l Plastikflaschen) sowie 200 EUR Bargeld aus dem Café entwendet haben.

Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem wurde der 50-Jährige bereits mit drei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung (u.a. wegen Diebstahl mit Waffen und Wohnungseinbruchdiebstahl) gesucht. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Tatverdächtige durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Hinweis: Videomaterial kann im laufenden Strafverfahren nicht an Medienvertreter übermittelt werden.

