Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mann soll "Hitlergruß" gezeigt und verfassungswidrige Parole lautstark gerufen haben-

Hamburg (ots)

Am 24.02.2026 gegen 17.35 Uhr soll ein Mann (m.32) im S-Bahnhaltepunkt Blankenese vor Sicherheitsdienstmitarbeitern der DB (DBS) und einer größeren Anzahl von Fahrgästen den rechten Arm zum sogenannten "Hitlergruß" gehoben und lautstark "Heil Hitler" gerufen haben. Zuvor soll der Tatverdächtige in einem Fahrstuhl in der S-Bahnstation mehrere Graffitischmierereien großflächig mit einem breitem Faserstift angebracht haben. DBS-Mitarbeiter beobachteten die strafbaren Handlungen und sprachen den slowakischen Staatsangehörigen auf die Tat an.

"Der Beschuldigte reagierte umgehend aggressiv und verwendete anschließend verbotene Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen."

Zwischenzeitlich angeforderte Bundespolizisten erreichten die S-Bahnstation. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Tatverdächtige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Das Tatmittel der Sachbeschädigung (Faserstift) wurde aufgefunden und sichergestellt.

"Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) eingeleitet."

Der 32-Jährige wurde mit einem Platzverweis für die S-Bahnstation vor Ort wieder entlassen. Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Sachbeschädigung. Das LKA 7 der Hamburger Polizei übernimmt zuständigkeitshalber die Ermittlungen gem. § 86 a StGB.

"RC"

