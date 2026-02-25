Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Per Haftbefehl gesuchter Mann durch Bundespolizei festgenommen und der Haftanstalt zugeführt

Hamburg (ots)

Am 24.02.2026 kontrollierte eine Präsenzstreife der Bundespolizei gegen 10:40 Uhr einen 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Eingang zum Südsteg des Hamburger Hauptbahnhofs, da er im Verdacht stand, Betäubungsmittel zu konsumieren.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben war. Er steht demnach im dringenden Verdacht, im November 2025 gewerbsmäßig und vorsätzlich unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Aufgrund von Fluchtgefahr erließ eine Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl.

Der Gesuchte wurde dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt und nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen in die Untersuchungshaftanstalt eingeliefert. Weitere Betäubungsmittel wurden bei dem 26-Jährigen nicht aufgefunden.

