Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eine Person bei Auffahrunfall verletzt - Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Northeim (ots)

37154 Northeim, Harztor, Donnerstag, 09.04.2026, 07.39 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstagmorgen, wobei eine Person leicht verletzt wurde.

Die 33-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Harztor" in Richtung Konrad-Adenauer-Damm. Hierbei übersah sie die vor ihr verkehrsbedingt haltende 26-jährige Autofahrerin, welche in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam schließlich zum Auffahrunfall, wodurch die 26-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren in der Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 12000 Euro.

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