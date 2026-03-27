PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Klettbach

Weimar / Weimarer Land (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden kam es in Klettbach in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen, geriet eine im Wohnzimmer befindliche Heizdecke aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Eine sich im Schlafzimmer befindliche Dame, wurde durch den Rauchmelder geweckt und konnte sich umgehend in Sicherheit bringen und auch die restlichen Anwohner des Hauses warnen. Diese begaben sich ebenfalls in Sicherheit nach draußen. Die hinzugerufene Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Die Anwohner wurden aufgrund der Außentemperaturen vorerst in der Feuerwache untergebracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten war klar, das Haus ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar. Ein Großteil der Anwohner kann bei Angehörigen oder Bekannten unterkommen. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde sicherheitshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 50000 Euro. Ermittlungen zum genauen Brandhergang wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 08:30

    LPI-J: Rote Ampel übersehen

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW kam es Donnerstagmorgen in Weimar. Der 40-jährige LKW-Fahrer befuhr die Buttelstedter Straße, in Richtung Weimar-Schöndorf. Zeitgleich befuhr eine 47-jährige PKW-Fahrerin die Rießnerstraße und beabsichtigte, auf die Buttelstedtder Straße, in Richtung Weimar-Schöndorf abzubiegen. Der Fahrzeugführer des LKW missachtete im Kreuzungsbereich eine rote Ampel, wodurch es zu einem ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 08:30

    LPI-J: Aggressiver Fahrgast

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Donnerstagmorgen meldete ein Fahrkartenkontrolleur der Polizei Weimar einen aggressiven Fahrgast. Die hinzugerufene Polizei konnte den 37-jährigen Mann vor Ort feststellen. Es stellte sich heraus, dass er keinen gültigen Fahrschein hatte und folglich von den Kontrolleuren erwischt wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Erschleichens von Leistungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 08:30

    LPI-J: Laterne übersehen

    Saale-Holzland (ots) - Eine aufmerksame 77-jährige Dame, meldete der Polizei Donnerstagnachmittag, dass sie ein lautes krachendes Geräusch vernommen hat und in der Folge einen Kastenwagen sah, welcher vor eine Laterne gefahren ist. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Fahrzeug und der Laterne ein Sachschaden. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich folglich pflichtwidrig vom Ereignisort. Durch die aufmerksame Zeugin konnte eine Firma, zu welcher das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren