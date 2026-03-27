Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Klettbach

Weimar / Weimarer Land (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden kam es in Klettbach in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen, geriet eine im Wohnzimmer befindliche Heizdecke aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Eine sich im Schlafzimmer befindliche Dame, wurde durch den Rauchmelder geweckt und konnte sich umgehend in Sicherheit bringen und auch die restlichen Anwohner des Hauses warnen. Diese begaben sich ebenfalls in Sicherheit nach draußen. Die hinzugerufene Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Die Anwohner wurden aufgrund der Außentemperaturen vorerst in der Feuerwache untergebracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten war klar, das Haus ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar. Ein Großteil der Anwohner kann bei Angehörigen oder Bekannten unterkommen. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde sicherheitshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 50000 Euro. Ermittlungen zum genauen Brandhergang wurden eingeleitet.

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