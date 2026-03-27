Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Laterne übersehen

Saale-Holzland (ots)

Eine aufmerksame 77-jährige Dame, meldete der Polizei Donnerstagnachmittag, dass sie ein lautes krachendes Geräusch vernommen hat und in der Folge einen Kastenwagen sah, welcher vor eine Laterne gefahren ist. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Fahrzeug und der Laterne ein Sachschaden. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich folglich pflichtwidrig vom Ereignisort. Durch die aufmerksame Zeugin konnte eine Firma, zu welcher das Fahrzeug gehört, ermittelt werden. Das Ausfindig machen des Fahrers, ist Gegenstand eines eingeleiteten Ermittlungserfahrens.

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