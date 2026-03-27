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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rote Ampel missachtet

Jena (ots)

Auf der Stadtrodaer Straße in Jena ereignete sich Donnerstagabend ein Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 58-jährige PKW-Fahrer hielt an einer roten Ampel und fuhr, als diese auf grün schaltete los. Folglich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 45-jährigen Radfahrer, welcher, scheinbar bei Rot, die Straße querte. Zwei unabhängige Zeugen konnten den Ereignishergang, welchen auch der PKW-Fahrer schilderte, bestätigen. Durch den Aufprall entstand am PKW als auch am Fahrrad ein Sachschaden. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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