LPI-J: PKW rutscht in Böschung
Jena (ots)
Donnerstagmittag beabsichtigte eine 85-jähriege Dame in Wenigenjena ihren PKW in einer Parklücke am Straßenrand abzustellen. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und rollte mit ihrem Fahrzeug eine kleine Böschung hinunter. In der Folge touchierte der PKW einen Zaun und beschädigte diesen. Glücklicherweise blieb die Fahrzeugführerin unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
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