Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressiv im Supermarkt

Jena (ots)

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes in Jena Löbstedt meldete der Polizei Donnerstagvormittag einen laut und aggressiv herumschreienden Mann. Weiterhin befüllt dieser seine Taschen mit Waren und da es auf den Mitarbeiter den Eindruck machte, dass der Täter diese folglich nicht bezahlen möchte wünscht alarmierte man die Polizei. Diese konnte vor Ort den polizeibekannten, 42-jährigen Mann feststellen. Tatsächlich hatte der Täter inzwischen Beutegut im Wer von über 100 Euro entwendet. Nach Angaben der Mitarbeiter, ereigneten sich am Dienstag und Mittwoch ähnliche Sachverhalte, welche bereits zur Anzeige gebracht wurden. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

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