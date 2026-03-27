LPI-J: Portemonnaie entwendet
Saale-Holzland (ots)
In Hermsdorf meldete eine 74-jährige Dame der Polizei den Diebstahl ihres Portemonnaies. Sie tätigte Donnerstagnachmittag ihren Einkauf in einem Supermarkt, als sie an der Kasse feststellte, dass ihre Handtasche scheinbar durch unbekannte Täter gehöffnet wurde und diese folglich das Portemonnaie entwendeten. Die Dame lies umgehend alle Karten sperren um einen schlimmen finanziellen Schaden durch die Täter zu verhindern. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.
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