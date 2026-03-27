LPI-J: Portemonnaie entwendet

Jena (ots) - Ein Mitarbeiter eines Supermarktes in Jena Löbstedt meldete der Polizei Donnerstagvormittag einen laut und aggressiv herumschreienden Mann. Weiterhin befüllt dieser seine Taschen mit Waren und da es auf den Mitarbeiter den Eindruck machte, dass der Täter diese folglich nicht bezahlen möchte wünscht alarmierte man die Polizei. Diese konnte vor Ort den polizeibekannten, 42-jährigen Mann feststellen. Tatsächlich hatte der Täter inzwischen Beutegut im Wer ...

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