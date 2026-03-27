Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rote Ampel übersehen

Weimar / Weimarer Land (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW kam es Donnerstagmorgen in Weimar. Der 40-jährige LKW-Fahrer befuhr die Buttelstedter Straße, in Richtung Weimar-Schöndorf. Zeitgleich befuhr eine 47-jährige PKW-Fahrerin die Rießnerstraße und beabsichtigte, auf die Buttelstedtder Straße, in Richtung Weimar-Schöndorf abzubiegen. Der Fahrzeugführer des LKW missachtete im Kreuzungsbereich eine rote Ampel, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW kam. Durch den Zusammenstoß entstand an dem PKW ein Totalschaden und Betriebsstoffe liefen aus. Diese wurden durch die hinzugerufene Feuerwehr gebunden. Die 15-jährige Beifahrerin des PKW erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Im Rahmen des Feuerwehreinsatzes sowie des Abschleppvorgangs des PKW musste die Straße zeitweise gesperrt werden.

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