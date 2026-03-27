LPI-J: Aggressiver Fahrgast

Saale-Holzland (ots) - Ein polizeibekannter 62-jähriger Mann beschäftigte Donnerstagabend die Polizei in Eisenberg. Der Mann war stark alkoholisiert, lief immer wieder auf die Straße und versuchte Autos anzuhalten. Auf Höhe einer Tankstelle konnten die Beamten den Mann feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Da der Mann nicht mehr in der Lage war rational zu denken, wurde er, um weitere Gefahren abzuwenden, durch ...

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