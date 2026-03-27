LPI-J: Aggressiver Fahrgast
Weimar / Weimarer Land (ots)
Donnerstagmorgen meldete ein Fahrkartenkontrolleur der Polizei Weimar einen aggressiven Fahrgast. Die hinzugerufene Polizei konnte den 37-jährigen Mann vor Ort feststellen. Es stellte sich heraus, dass er keinen gültigen Fahrschein hatte und folglich von den Kontrolleuren erwischt wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Erschleichens von Leistungen.
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