Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerer Verkehrsunfall auf der B3

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Sudheim, B3, Donnerstag, 09.04.2026, 23.08 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 33-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw am Donnerstagabend die Bundesstraße 3 aus Northeim kommend in Richtung Göttingen. Auf Höhe der Ortschaft Sudheim kreuzte bei gelb-blinkender Lichtzeichenanlage ein wartepflichtige 30-jährige Autofahrer vorfahrtswidrig die B3 aus Sudheim kommend in Fahrtrichtung Hillerse. Der 30-jährige Unfallverursacher, sowie seine 21-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 33-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 20.000,00 Euro.

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