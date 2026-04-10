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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerer Verkehrsunfall auf der B3

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Sudheim, B3, Donnerstag, 09.04.2026, 23.08 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 33-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw am Donnerstagabend die Bundesstraße 3 aus Northeim kommend in Richtung Göttingen. Auf Höhe der Ortschaft Sudheim kreuzte bei gelb-blinkender Lichtzeichenanlage ein wartepflichtige 30-jährige Autofahrer vorfahrtswidrig die B3 aus Sudheim kommend in Fahrtrichtung Hillerse. Der 30-jährige Unfallverursacher, sowie seine 21-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 33-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 20.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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