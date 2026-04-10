POL-NOM: Schwerer Verkehrsunfall auf der B3
Northeim (ots)
37154 Northeim/ OT Sudheim, B3, Donnerstag, 09.04.2026, 23.08 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Ein 33-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw am Donnerstagabend die Bundesstraße 3 aus Northeim kommend in Richtung Göttingen. Auf Höhe der Ortschaft Sudheim kreuzte bei gelb-blinkender Lichtzeichenanlage ein wartepflichtige 30-jährige Autofahrer vorfahrtswidrig die B3 aus Sudheim kommend in Fahrtrichtung Hillerse. Der 30-jährige Unfallverursacher, sowie seine 21-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 33-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 20.000,00 Euro.
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