Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Fahrerlaubnis geführt

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 09.04.2026; 14:20 Uhr

Am frühen Donnerstagnachmittag, den 09.04.2026, kontrollierte eine Polizeistreife den Führer eines E-Scooters in der Krugstraße in Eilensen. Der aus Dassel stammende Mann war den Beamten zuvor aufgefallen, da er mit ca. 60 km/h mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h für den Straßenverkehr zugelassen und dementsprechend versichert ist. Ab dieser Geschwindigkeit fällt der Scooter unter eine sog. Fahrerlaubnispflicht. Der 24jährige Fahrer konnte vor Ort eine dafür erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse A1 nicht nachweisen. Dementsprechend wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt mit seinem E-Scooter untersagt.

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