Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Körperverletzung und Bedrohung mit einer Schusswaffe in der Völklinger Innenstadt

Völklingen (ots)

Am Samstagmittag meldete ein Zeuge gegen 12:30 Uhr über Notruf, dass ein Bekannter von ihm soeben in der Völklinger Innenstadt von einem Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe bedroht worden sei.

Zeitnah am Tatort eintreffende Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Völklingen konnten den Täter nicht mehr feststellen.

Zeugenbefragungen ergaben, dass der 35-jährige Geschädigte bereits eine halbe Stunde zuvor von dem Täter in einer Völklinger Gaststätte in der Karl-Janssen-Straße nach einen Streit mit einem Kopfstoß attackiert und leicht verletzt worden war.

Als der Geschädigte nun den Heimweg antrat, soll der Täter unweit der Gaststätte nochmals auf den Geschädigten zugegangen sein, eine silberne Pistole aus dem Hosenbund gezogen, diese durchgeladen und auf den Geschädigten gerichtet haben. Anschließend soll der Täter die Waffe wieder weggesteckt und sich fußläufig vom Tatort entfernt haben.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. An den anschließenden Fahndungsmaßnahmen zur Ergreifung des Tatverdächtigen waren auch Spezialeinsatzkräfte der Landespolizeidirektion beteiligt. Diese Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos.

Zum Tatverdächtigen können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Auskünfte erteilt werden.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden.

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