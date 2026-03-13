PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung des Jeremy Isberner (Auftragsnummer: 5871149)

Völklingen (ots)

Der Jugendliche ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Es wird darum gebeten, sämtliche personenbezogene Daten und Lichtbilder zu löschen. Vielen Dank für die Unterstützung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 16:49

    POL-VK: Vermisste Sidra EL MAHMOUD

    Riegelsberg (ots) - Seit dem 11.03.2026, 07:00 Uhr, ist das 13-jährige Kind Sidra EL MAHMOUD aus einer Wohngruppe in Riegelsberg abgängig und wird seither vermisst. Sidra ist ca. 150 bis 155 cm groß und von kräftiger Statur. Sie hat schulterlange schwarze Haare (oft als Dutt oder Knoten getragen)und ist von südeuropäischer Erscheinung. Weiter trägt sie ein Nasenpiercing. Zur aktuellen Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Bei Hinweisen zum derzeitigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren