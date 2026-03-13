POL-VK: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung des Jeremy Isberner (Auftragsnummer: 5871149)
Völklingen (ots)
Der Jugendliche ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Es wird darum gebeten, sämtliche personenbezogene Daten und Lichtbilder zu löschen. Vielen Dank für die Unterstützung.
