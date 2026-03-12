POL-VK: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung der Vermissten Sidra EL MAHMOUD (Auftragsnummer: 5871193)

Riegelsberg (ots) - Seit dem 11.03.2026, 07:00 Uhr, ist das 13-jährige Kind Sidra EL MAHMOUD aus einer Wohngruppe in Riegelsberg abgängig und wird seither vermisst. Sidra ist ca. 150 bis 155 cm groß und von kräftiger Statur. Sie hat schulterlange schwarze Haare (oft als Dutt oder Knoten getragen)und ist von südeuropäischer Erscheinung. Weiter trägt sie ein Nasenpiercing. Zur aktuellen Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Bei Hinweisen zum derzeitigen ...

mehr