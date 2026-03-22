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Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizeieinsatz nach Schussabgabe in einem Wohnhaus in Holz

Heusweiler-Holz (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr meldete eine Anwohnerin eine Schussabgabe in einem Wohnhaus der Heusweilerstraße in Holz.

Mehrere Streifenkommandos der Polizeiinspektion Völklingen und der Operativen Einheit rückten daraufhin an.

Da nach Ermittlungen am Einsatzort eine von dem Schützen ausgehende Gefahr für Bewohner des betreffenden Hauses nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden auch Spezialeinsatzkräfte der Landespolizeidirektion alarmiert.

Gegen 19:00 Uhr konnte der Schütze, ein 56-jähriger Mann aus Heusweiler-Holz, beim Verlassen des Anwesens von Spezialkräften überwältigt und gesichert werden. In seiner Wohnung wurde bei einer anschließenden Durchsuchung eine Schreckschusspistole aufgefunden, deren Besitz erlaubnisfrei ist.

Der Mann konnte bei seiner Vernehmung glaubhaft angeben, dass sich beim Reinigen der Waffe auf dem Balkon seiner Wohnung versehentlich ein Schuss gelöst hatte.

Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit eingeleitet. Da der Mann alkoholisiert war, wurde die Schreckschusswaffe polizeirechtlich sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

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VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

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