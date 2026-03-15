Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Verkehr

Heusweiler (ots)

Am 14.03.2026, gegen 04:10 Uhr, wurde ein Streifenkommando der Polizeiinspektion Völklingen auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches in auffälliger Art und Weise durch die Saarbrücker Straße in 66265 Heusweiler geführt wurde. Der Transporter wurde in der Uhlandstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 32-Jährige Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Dem Fahrer wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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