Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Wohnmobils

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Kleingartengelände an der Leine Freitag, 10.04.2026, gegen 14.40 Uhr

Nörten-Hardenberg (Hep) Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das, auf dem Gelände eines Kleingartens in Nörten-Hardenberg abgestellte, Wohnmobil eines 73-jährigen Mannes aus Nörten-Hardenberg in Brand. Rasch breitete sich das Feuer aus, dabei geriet auch eine anliegende Gartenhütte in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Nörten-Hardenberg und anliegender Ortschaften konnte das Feuer schnell gelöscht werden, bevor die Flammen weiter übergreifen konnten. Es entstand ein Sachschaden von ca 35.000,- Euro

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