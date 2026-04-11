PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Wohnmobils

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Kleingartengelände an der Leine Freitag, 10.04.2026, gegen 14.40 Uhr

Nörten-Hardenberg (Hep) Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das, auf dem Gelände eines Kleingartens in Nörten-Hardenberg abgestellte, Wohnmobil eines 73-jährigen Mannes aus Nörten-Hardenberg in Brand. Rasch breitete sich das Feuer aus, dabei geriet auch eine anliegende Gartenhütte in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Nörten-Hardenberg und anliegender Ortschaften konnte das Feuer schnell gelöscht werden, bevor die Flammen weiter übergreifen konnten. Es entstand ein Sachschaden von ca 35.000,- Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 11.04.2026 – 08:13

    POL-NOM: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis einen Pkw geführt.

    Einbeck (ots) - Dassel (Kr.) 07.04.2026, 14:00 Uhr Am Dienstag, den 07.04.2026, kontrollierte eine Polizeistreife einen 36jährigen Pkw-Fahrer in Dassel. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der aus Relliehausen stammende Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem zeigte dieser körperliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Der ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 07:56

    POL-NOM: E-Scooter mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Fahrerlaubnis geführt

    Einbeck (ots) - Dassel (Kr.) 09.04.2026; 14:20 Uhr Am frühen Donnerstagnachmittag, den 09.04.2026, kontrollierte eine Polizeistreife den Führer eines E-Scooters in der Krugstraße in Eilensen. Der aus Dassel stammende Mann war den Beamten zuvor aufgefallen, da er mit ca. 60 km/h mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 07:36

    POL-NOM: Müsli beim Reformhaus entwendet

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 10.04.2026; 09:45 Uhr Am Freitagvormittag, den 10.04.2026, beobachtete eine Mitarbeiterin des Reformhauses auf dem Marktplatz eine bislang unbekannte männliche Person, die aus den Auslagen vorm Geschäft eine Packung Müsli entnahm und sich, ohne diese zu bezahlen, vom Ort entfernte. Die Mitarbeiterin lief dem Mann sofort hinterher und sprach ihn auf den Diebstahl an. Dieser machte nur eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren