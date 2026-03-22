Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Einbrecher unterwegs
Saalfeld (ots)
In letzter Zeit kam es in Saalfeld mehrfach zu Einbrüchen in Kellerbereiche von Mehrfamilienhäusern, bei denen insbesondere Zweiräder gestohlen wurden. Verschlossene Eingangstüren und Vorhängeschlösser boten den Tätern dabei keinen wirksamen Schutz.
Betroffen waren vor allem E-Bikes, E-Roller und Fahrräder. Auch das zusätzliche Sichern der Fahrzeuge mit Ketten- oder Bügelschlössern konnte Diebstähle nicht zuverlässig verhindern.
Die Polizei empfiehlt daher, besonders wertvolle Fahrzeuge zusätzlich in gesicherten Abstellmöglichkeiten unterzubringen und auf hochwertige Sicherheitsvorrichtungen zu achten.
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