POL-NOM: Sachbeschädigung an ehemaliger Kurklinik

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 11.04.2026; 10:20 Uhr - 13:50 Uhr Mit den Bürgern ins Gespräch kommen, Barrikaden abbauen. Unter dem Motto "Coffee with a Cop" begann die Polizei Einbeck in diesem Jahr erneut am Samstag, den 11.04.2026 ihr Dialogformat, zwischen 10:20 Uhr und 13:50 Uhr, direkt auf dem Marktplatz. Die Termine im letzten Jahr haben gezeigt, dass das Sicherheitsgefühl der Menschen schwankt, so Hauptkommissar Mathias Krüger, einer der Initiatoren. Daher ...

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