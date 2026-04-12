POL-NOM: Sachbeschädigung an ehemaliger Kurklinik
Bad Gandersheim (ots)
Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Sonntag, 12.04.2026, 00:35 Uhr
Bad Gandersheim (nol): In den Morgenstunden des Sonntags, 12.04.2026, gegen 00:35 Uhr, wurde durch Zeugen beobachtet, wie drei männliche Personen eine Fensterscheibe der ehemaligen Kurklinik beschädigten und sich somit widerrechtlich Zugang zum Gebäude verschafften. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000,- Euro. Die drei Personen konnten durch Beamte des Polizeikommissariats Bad Gandersheim angetroffen werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurde gegen die drei Männer eingeleitet.
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