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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an ehemaliger Kurklinik

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Sonntag, 12.04.2026, 00:35 Uhr

Bad Gandersheim (nol): In den Morgenstunden des Sonntags, 12.04.2026, gegen 00:35 Uhr, wurde durch Zeugen beobachtet, wie drei männliche Personen eine Fensterscheibe der ehemaligen Kurklinik beschädigten und sich somit widerrechtlich Zugang zum Gebäude verschafften. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000,- Euro. Die drei Personen konnten durch Beamte des Polizeikommissariats Bad Gandersheim angetroffen werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurde gegen die drei Männer eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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