PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fenster eingeschlagen

Northeim (ots)

Northeim, Brunkelskamp

Sonntag, 12.04.2026, 00.50 Uhr

Northeim (hep) Eine 61 jährige Hausbewohnerin in der Straße Brunkelskamp meldet der Polizei Northeim, dass ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin eine Scheibe ihres Wohnhauses eingeschlagen hat. Durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Northeim wird festgestellt, dass sich an der eingeschlagenen Scheibe tatsächlich Blutspuren befunden haben. Offenbar hat sich der Täter/die Täterin beim Einschlagen der Scheibe an der Hand verletzt. Hinweise bitte an die Polizei Northeim

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 07:19

    POL-NOM: Sachbeschädigung am BürgerGesundheitsPark

    Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Albert-Rohloff-Straße 2, Samstag, 11.04.2026, 15:00 Uhr Bad Gandersheim (nol): Am Samstag, den 11.04.2026, gegen 15:00 Uhr, wurde durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes beobachtet, wie eine männliche Person den BürgerGesundheitsPark durch den Eingang der ehemaligen Notaufnahme verließ. Als der bislang unbekannte Beschuldigte die Mitarbeiter des Rettungsdienstes erkannte, ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 07:00

    POL-NOM: Sachbeschädigung an ehemaliger Kurklinik

    Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Sonntag, 12.04.2026, 00:35 Uhr Bad Gandersheim (nol): In den Morgenstunden des Sonntags, 12.04.2026, gegen 00:35 Uhr, wurde durch Zeugen beobachtet, wie drei männliche Personen eine Fensterscheibe der ehemaligen Kurklinik beschädigten und sich somit widerrechtlich Zugang zum Gebäude verschafften. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 15:56

    POL-NOM: "Coffee with a Cop"

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 11.04.2026; 10:20 Uhr - 13:50 Uhr Mit den Bürgern ins Gespräch kommen, Barrikaden abbauen. Unter dem Motto "Coffee with a Cop" begann die Polizei Einbeck in diesem Jahr erneut am Samstag, den 11.04.2026 ihr Dialogformat, zwischen 10:20 Uhr und 13:50 Uhr, direkt auf dem Marktplatz. Die Termine im letzten Jahr haben gezeigt, dass das Sicherheitsgefühl der Menschen schwankt, so Hauptkommissar Mathias Krüger, einer der Initiatoren. Daher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren