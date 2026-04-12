POL-NOM: Fenster eingeschlagen
Northeim (ots)
Northeim, Brunkelskamp
Sonntag, 12.04.2026, 00.50 Uhr
Northeim (hep) Eine 61 jährige Hausbewohnerin in der Straße Brunkelskamp meldet der Polizei Northeim, dass ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin eine Scheibe ihres Wohnhauses eingeschlagen hat. Durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Northeim wird festgestellt, dass sich an der eingeschlagenen Scheibe tatsächlich Blutspuren befunden haben. Offenbar hat sich der Täter/die Täterin beim Einschlagen der Scheibe an der Hand verletzt. Hinweise bitte an die Polizei Northeim
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