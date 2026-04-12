Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Seit Freitagnachmittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen:

Iserlohn:

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 20.17 Uhr, befuhr eine 42-jährige Iserlohnerin (UB 01) mit ihrem Pkw Opel Meriva die Gerichtstraße in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Straße (L743). An der Einmündung Gerichtstraße/Hans-Böckler-Straße beabsichtigte die UB 01, nach rechts auf die Hans-Böckler-Straße einzufahren. Beim Abbiegevorgang zog sie mit ihrem Pkw direkt auf die linke der beiden Fahrspuren der Hans-Böckler-Straße. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw BMW XDrive eines 19-jährigen Iserlohners (UB02), welcher die Hans-Böckler-Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Dortmunder Straße, auf der linken Fahrspur befuhr. Der UB02 konnte trotz Gefahrenbremsung eine Kollision beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Die UB 01 blieb bei dem Unfall unverletzt; der UB 02 wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 20.000.- EUR. Pkw 02 war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Hans-Böckler-Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. 75 Minuten) in Fahrtrichtung Dortmunder Straße voll gesperrt werden.

Hemer:

Am Samstag, 11.04.26, gegen 21.13 Uhr kam es in Hemer, auf der Kreuzung Hauptstraße/Altenaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Iserlohner befuhr mit seinem Pkw Suzuki Grand Vitara die Hauptstraße, aus Richtung Hemer kommend, in Fahrtrichtung Iserlohn. An der Kreuzung Hauptstraße/Altenaer Straße ordnete sich der 61-jährige Iserlohner (UB 01) auf die Linksabbiegerspur ein, da er beabsichtigte, von der Hauptstraße nach links in die Altenaer Straße einzubiegen. Zunächst stand der UB01 verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Verkehrsampel(LZA). Als die LZA für den Abbiegenden Grünlicht mit gelben Blinklicht zur Beachtung des Gegenverkehrs anzeigte, zögerte er eine Weile, entschied sich dann jedoch für die Einleitung des Abbiegevorgangs. Ein 48-jähriger Hemeraner (UB02) befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw BMW 530D XDrive die Iserlohner Straße, aus Richtung Iserlohn kommend, in Fahrtrichtung Hemer. Auf dem Beifahrersitz des UB02 saß seine 15-jährige Tochter. Im Kreuzungsbereich übersah der UB01 den herannahenden UB02 und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Vermutlich wurde der Pkw 01 durch den Aufprall gegen einen Pkw Kia Stonic (UB 03)eines 33-jährigen Hemeraners geschleudert, der sich ebenfalls auf der Linksabbiegespur hinter dem Pkw 01 befand. Der Unfallverursacher und seine 57-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ebenso erlitten die beiden Insassen des Pkw 02 leichte Verletzungen. Der 33-jährige Fahrer des Pkw 03 und seine 44-jährige Beifahrerin aus Altena blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt ca. 50.000.- EUR. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Kreuzungsbereich musste bis 23.00 Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

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