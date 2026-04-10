POL-MK: Einbruchsversuch in Kita

Lüdenscheid (ots) - Die Polizei sucht aktuell nach einem 72-jährigen Mann aus Lüdenscheid. Er wurde zuletzt gegen 12 Uhr an der Paulmannshöher Straße gesehen, wo er sich aktuell in einem Krankenhaus in Behandlung befindet. Der Gesuchte könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die Person eine Gefahr für sich selbst darstellt. Der Vermisste wird wie folgt ...

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