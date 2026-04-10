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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch in Kita

Balve (ots)

In der Nacht auf Mittwoch versuchten Unbekannte an einer Kita in der Asbecker Straße eine Hintertür erfolglos aufzuhebeln. Die Polizei Menden sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 02373-9099-0 entgegen. (sim)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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