Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruchsversuch in Kita
Balve (ots)
In der Nacht auf Mittwoch versuchten Unbekannte an einer Kita in der Asbecker Straße eine Hintertür erfolglos aufzuhebeln. Die Polizei Menden sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 02373-9099-0 entgegen. (sim)
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