Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei sucht vermisste Person

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach einem 72-jährigen Mann aus Lüdenscheid. Er wurde zuletzt gegen 12 Uhr an der Paulmannshöher Straße gesehen, wo er sich aktuell in einem Krankenhaus in Behandlung befindet.

Der Gesuchte könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die Person eine Gefahr für sich selbst darstellt.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Männlich, 72 Jahre, ca. 170 cm groß, mittelstarke Statur, grau-weiße Haare, graue Jogginghose, bräunlich/rostfarbener Pullover, auffälliges Tattoo auf dem linken Unterarm.

Ein Foto des Gesuchten ist im Fahndungsportal der Polizei abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/200316

Bei der Suche kamen bereits ein Suchhund und ein Hubschrauber zum Einsatz. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten bitte sofort an den Polizei Notruf 110. (dill)

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