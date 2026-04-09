Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Brand auf Friedhof

Menden (ots)

In der Joachim-Ringelnatz-Straße hebelten Einbrecher am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 11:30 Uhr das Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf. Einige Schränke im Innenraum wurden durchwühlt und die Täter erbeuteten Schmuckstücke in noch unbekannter Anzahl. Die Polizei nimmt Hinweise auf der Wache Menden unter der 02373-9099-0 entgegen. (sim)

Am Mittwoch brannte gegen 21:15 Uhr ein Flurstück auf dem Friedhof im Lahrweg. Das durch unbekannte Täter gelegte Feuer musste durch die Feuerwehr Menden gelöscht werden. Bei dem Brand wurden Büsche, sowie ein Baum beschädigt. Die Polizei Menden nimmt Täterhinweise unter der 02373-9099-0 entgegen. (sim)

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