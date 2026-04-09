Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfall auf L539

Meinerzhagen (ots)

Eine 45-Jährige Frau aus Kierspe ist mit ihrer 5 Jahre alten Tochter auf der L539 in Richtung Attendorn verunfallt. Beiide gelten als schwer verletzt. Gegen 9.50 Uhr wurde die Polizei über die Kreisleitstelle über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Rettungswagen und Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Straße wurde gesperrt. Offenbar verlor die Dame aus mutmaßlich medizinischen Gründen die Kontrolle über den Opel Corsa. Nach einer Grünfläche kollidierten sie mit einem Brunnenhäuschen und kamen in einer Böschung zum Stillstand. Dort retteten Feuerwehrkräfte die Personen aus dem deformierten Fahrzeug. Sie wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und werden medizinisch versorgt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und die Straße wieder freigegeben. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell