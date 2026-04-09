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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt auf gestohlenem Fahrrad

Hemer (ots)

In der Nacht auf Mittwoch fiel Polizeibeamten im Bereich der Bahnhofstraße ein Pedelecfahrer auf, welcher ohne Licht fuhr. Im Bereich der Ostenstraße konnte man den 44-jährigen Mann stoppen und kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann augenscheinlich stark alkoholisiert war. Darüber hinaus stammte das Fahrrad aus einem Diebstahl. Der Mann wurde durch die Polizisten zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache Hemer verbracht. Hierbei verhielt er sich unkooperativ und sperrte sich gegen jegliche Maßnahmen. Der Mann musste durch die Einsatzkräfte überwältigt und zwangsweise der Wache zugeführt werden. Die Polizei ermittelt nun aufgrund von Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie dem Fahrraddiebstahl. (sim)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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