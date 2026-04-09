Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Plettenberger löst Einsätze aus

Plettenberg (ots)

Ein 31-Jähriger hielt gestern Mittag die Polizei auf Trab. Er hatte mehrere Einsätze ausgelöst. Am Königssiepen geriet er in einen Streit mit einem Autofahrer, nachdem er auf der Straße herumgelaufen und Autos an der Weiterfahrt gehindert haben sollte. Durch die Steinkuhle sei er offenbar verwirrt und nur leicht bekleidet gelaufen. An der Goethestraße soll er die Tür eines Wohnhauses demoliert und einen Mülleimer in Brand gesetzt haben. Auch zu verbalen Bedrohungen soll es gekommen sein. Schlussendlich führten Beamte ihn ab, nahmen ihn mit zur Wache und zeigten ihn unter anderem wegen Sachbeschädigung und Bedrohung an. (lubo)

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