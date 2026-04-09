PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Plettenberger löst Einsätze aus

Plettenberg (ots)

Ein 31-Jähriger hielt gestern Mittag die Polizei auf Trab. Er hatte mehrere Einsätze ausgelöst. Am Königssiepen geriet er in einen Streit mit einem Autofahrer, nachdem er auf der Straße herumgelaufen und Autos an der Weiterfahrt gehindert haben sollte. Durch die Steinkuhle sei er offenbar verwirrt und nur leicht bekleidet gelaufen. An der Goethestraße soll er die Tür eines Wohnhauses demoliert und einen Mülleimer in Brand gesetzt haben. Auch zu verbalen Bedrohungen soll es gekommen sein. Schlussendlich führten Beamte ihn ab, nahmen ihn mit zur Wache und zeigten ihn unter anderem wegen Sachbeschädigung und Bedrohung an. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 07:35

    POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen in Lüdenscheid und Menden - Ein Fahrverbot

    Märkischer Kreis (ots) - Die Polizei im Märkischen Kreis führte am 08.04.2026 Geschwindigkeitsmessungen durch. An insgesamt sechs Messstellen kontrollierten die Beamten den fließenden Verkehr. In Lüdenscheid wurden 1.361 Fahrzeuge gemessen. Die Bilanz: 54 Verwarngelder und neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein BMW-Fahrer, der an ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 09:19

    POL-MK: Einbrecher gesucht

    Lüdenscheid (ots) - Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Dienstag eine Wohnung an der Albrechtstraße aufgebrochen. Sie haben Bargeld und Wertsachen entwendet, nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter 0235190990 entgegengenommen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 09:17

    POL-MK: Pkw geknackt

    Hemer (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Dienstag Bargeld und mehrere Wertgegenstände aus einem geparkten PKW am Mühlenweg. Die Polizei rät keinerlei Wertgegenstände und Bargeld im vermeintlich sicheren Auto aufzubewahren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hemer unter der 02372-9099-0 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren