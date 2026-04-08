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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gesucht

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Dienstag eine Wohnung an der Albrechtstraße aufgebrochen. Sie haben Bargeld und Wertsachen entwendet, nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter 0235190990 entgegengenommen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 08.04.2026 – 09:17

    POL-MK: Pkw geknackt

    Hemer (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Dienstag Bargeld und mehrere Wertgegenstände aus einem geparkten PKW am Mühlenweg. Die Polizei rät keinerlei Wertgegenstände und Bargeld im vermeintlich sicheren Auto aufzubewahren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hemer unter der 02372-9099-0 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

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  • 08.04.2026 – 09:11

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