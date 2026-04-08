Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher gesucht
Lüdenscheid (ots)
Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Dienstag eine Wohnung an der Albrechtstraße aufgebrochen. Sie haben Bargeld und Wertsachen entwendet, nun sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter 0235190990 entgegengenommen. (lubo)
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