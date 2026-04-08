Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Pkw geknackt
Hemer (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Dienstag Bargeld und mehrere Wertgegenstände aus einem geparkten PKW am Mühlenweg. Die Polizei rät keinerlei Wertgegenstände und Bargeld im vermeintlich sicheren Auto aufzubewahren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hemer unter der 02372-9099-0 entgegen.
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