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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Prävention: Polizei und Verbraucherschutz informieren gemeinsam mit Stand

Iserlohn (ots)

Phishing-Mails, falsche OR-Codes, Anlagebetrug, Identitäts-Klau: Jeden Tag lauern Fallen in der digitalen Welt. Finanzbetrug im Internet ist ein rasant wachsendes Kriminalitätsfeld mit hoher Dunkelziffer. Maren Behrendt von der Verbraucherzentrale Iserlohn und Anke Wortmann von der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis klären an einem Infostand in der Stadtbücherei Iserlohn am Alten Rathausplatz am Freitag, 17.04.2026 von 14:30 bis 17:00 Uhr über unterschiedliche Betrugsmethoden auf, schildern Fälle aus der Beratungspraxis und geben Tipps zur Vorbeugung. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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