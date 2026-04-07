Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Tierfachgeschäft
Kierspe (ots)
Zwei maskierte, männliche Täter verschafften sich Sonntagabend an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße gewaltsam Zugang zum Geschäftsraum eines Tierfachhandels. Aus den Büroräumen wurden zwei Möbeltresore entwendet, in welchen sich ebenfalls Bargeld befunden habe. Die Tat wurde videografiert. Zeugen, die zwischen 21 und 22 Uhr etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0 zu informieren. (sim)
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