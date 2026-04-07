PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Tierfachgeschäft

Kierspe (ots)

Zwei maskierte, männliche Täter verschafften sich Sonntagabend an der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße gewaltsam Zugang zum Geschäftsraum eines Tierfachhandels. Aus den Büroräumen wurden zwei Möbeltresore entwendet, in welchen sich ebenfalls Bargeld befunden habe. Die Tat wurde videografiert. Zeugen, die zwischen 21 und 22 Uhr etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0 zu informieren. (sim)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 11:23

    POL-MK: Metalldiebstahl angezeigt

    Meinerzhagen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände am Eisenweg. Den Tätern gelang es eine bislang unbekannte Menge an Edelmetall zu entwenden. Zeugen können Hinweise auf der Polizeiwache Meinerzhagen, unter der Nummer 02354-9199-0 hinterlegen. (sim) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:21

    POL-MK: Angriffe auf Polizisten / Zerkratzte Fahrzeuge

    Lüdenscheid (ots) - In der Nacht auf Dienstag randalierte ein 61-jähriger Mann am Dickenberg. Zeugen meldeten den Verdächtigen, weil dieser Gegenstände über die Straße warf und ein Feuer an einem Busch gelegt haben soll. Der Mann reagierte unkooperativ und aggressiv auf die Ansprache der Beamten. Den brennenden, nicht definierbaren Gegenstand löschte der Beschuldigte mit seinen Händen, weigerte sich jedoch, seine ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:20

    POL-MK: Diesel-Diebstahl, Smartphone-Unterschlagung und mehr

    Iserlohn (ots) - Unbekannte entwendeten Diesel-Treibstoff im Industriegebiet in Iserlohn-Sümmern. In der Nacht auf Donnerstag pumpten unbekannte Täter Diesel aus dem Tank eines geparkten LKW. Die genaue Literzahl konnte bislang nicht festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter der Nummer 02371-9199-0 entgegen. (sim) Ein 43-jähriger Iserlohner vergaß am Freitagvormittag sein Smartphone auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren