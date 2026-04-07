Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Metalldiebstahl angezeigt
Meinerzhagen (ots)
In der Nacht auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände am Eisenweg. Den Tätern gelang es eine bislang unbekannte Menge an Edelmetall zu entwenden. Zeugen können Hinweise auf der Polizeiwache Meinerzhagen, unter der Nummer 02354-9199-0 hinterlegen. (sim)
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