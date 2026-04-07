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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebstahl angezeigt

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände am Eisenweg. Den Tätern gelang es eine bislang unbekannte Menge an Edelmetall zu entwenden. Zeugen können Hinweise auf der Polizeiwache Meinerzhagen, unter der Nummer 02354-9199-0 hinterlegen. (sim)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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