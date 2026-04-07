Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diesel-Diebstahl, Smartphone-Unterschlagung und mehr

Iserlohn (ots)

Unbekannte entwendeten Diesel-Treibstoff im Industriegebiet in Iserlohn-Sümmern. In der Nacht auf Donnerstag pumpten unbekannte Täter Diesel aus dem Tank eines geparkten LKW. Die genaue Literzahl konnte bislang nicht festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter der Nummer 02371-9199-0 entgegen. (sim)

Ein 43-jähriger Iserlohner vergaß am Freitagvormittag sein Smartphone auf einem Treppengeländer am Fritz-Kühn-Platz. Als er das bemerkte und zur Tatörtlichkeit zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Mobiltelefon nicht mehr vor Ort war. Die Polizei rät: Wenn Sie fremde Wertgegenstände finden, geben sie diese z.B. im Fundbüro der Stadt ab. Sollten Sie gefundene Gegenstände einfach behalten, stellt dies eine Straftat dar. In diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Fundunterschlagung und sucht Zeugen. (sim)

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Donnerstag zwei Fensterscheiben. In der Wermingser Straße in Iserlohn wurde eine Schaufensterscheibe eines Friseursalons sowie die Scheibe eines Kiosks beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeiwache Iserlohn, unter der 02371-9199-0, zu melden. (sim)

Zwei männliche Personen versuchten Donnerstagmorgen die Terassentür eines Einfamilienhauses Auf der Emst aufzuhebeln. Eine Reinigungskraft störte die Täter bei dem Versuch, gegen 11 Uhr eine Tür aufzuhebeln. Die Verdächtigen waren ca. 180-185cm groß und hatten blonde Haare. Die Polizei Iserlohn nimmt Hinweise unter der 02371-9199-0 entgegen. (sim)

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