Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand auf Balkon

Taschendiebe unterwegs

Hemer (ots)

Montag, gegen 16:15 Uhr, kam es zu einem Feuer auf einem Balkon an der Poststraße. Die Feuerwehr rückte an und löschte das entstandene Feuer. Die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sim)

In einem Lebensmittelgeschäft an der Bahnhofstraße entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 86-jährigen Frau aus Hemer. Das Opfer platzierte ihre Geldbörse während des Einkaufs in ihrem Einkaufskorb. Im weiteren Verlauf musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse entwendet worden war. Die Polizei rät: Achten Sie auf ihre persönlichen Sachen und Wertgegenstände. Lassen Sie diese zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt in einem Einkaufskorb, sondern bewahren diese so nah wie möglich am Körper auf. Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Wache Hemer entgegen. (sim)

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