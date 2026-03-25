PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: --Nachtrag zur Pressemeldung von 16:37 Uhr-- Wohnungsbrand in Ahrweiler mit schwerverletzter Person

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Mittwoch den 25.03.2026, gegen 15:20 Uhr, kam es in der Altstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Wohnungsbrand. Hierbei wurde ein 41-jähriger Bewohner schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus und anschließend in eine Spezialklinik verbracht werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein hoher Gebäudeschaden und die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst mit Notarzt, die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler und das Ordnungsamt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Mayen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-103-57350

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 16:37

    POL-PDMY: --Presseerstmeldung-- Wohnungsbrand in Ahrweiler

    Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Derzeit brennt eine Wohnung in der Innenstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Löscharbeiten laufen. Im Einsatz befinden sich die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst mit Notarzt, die Polizei und das Ordnungsamt. Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler Telefon: ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 08:33

    POL-PDMY: Diebstahl von Stromkabel

    Hönningen (ots) - Am Wochenende 20.03.-21.03.2026 kommt es zum Diebstahl eines unter Strom stehenden, circa 80 Meter langen, schwarz ummantelten Stromkabel, welches von einem Verteilerkasten im "Schwarzen Weg" aus, an der ehemaligen Fabrik vorbei, in Richtung "Brückenbauplatz- Vorkiehre/ Fahrradweg" oberflächenführend verlegt wurde. Bei einem möglichen Gewicht von 200kg/250kg wurde vermutlich ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt. Ihre Polizeiinspektion Adenau bittet um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren