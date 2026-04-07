Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorrad gestohlen

Halver (ots)

Am Montag entwendete ein unbekannter Täter ein Motorrad. Der Inhaber stellte seine BMW S 1000 R mit Wuppertaler Kennzeichen pannenbedingt auf der L528, kurz vor dem Ortsteil Grünebaum, gegen 14:30 Uhr ab. Als er gegen 17:30 Uhr zurückkehrte war das Motorrad nicht mehr vor Ort. Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeiwache in Halver unter 02353-9199-0 zu melden. (sim)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell