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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorrad gestohlen

Halver (ots)

Am Montag entwendete ein unbekannter Täter ein Motorrad. Der Inhaber stellte seine BMW S 1000 R mit Wuppertaler Kennzeichen pannenbedingt auf der L528, kurz vor dem Ortsteil Grünebaum, gegen 14:30 Uhr ab. Als er gegen 17:30 Uhr zurückkehrte war das Motorrad nicht mehr vor Ort. Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeiwache in Halver unter 02353-9199-0 zu melden. (sim)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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