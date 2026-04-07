POL-MK: Rücknahme der Vermisstensuche

Märkischer Kreis (ots) - Seit Freitagmittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen: Iserlohn: Am Samstag, 04.04.2026, gegen 14:42 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Taxifahrer aus Iserlohn mit seinem Taxi und einem 74-jährigen weiblichen Fahrgast die Baarstraße in Fahrtrichtung Iserlohner Innenstadt. Bis in Höhe des Hauses Baarstraße 28-30 ist die Baarstraße einspurig, nach der dortigen ...

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