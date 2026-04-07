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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rücknahme der Vermisstensuche

Iserlohn (ots)

Der Vermisste wurde in der vergangenen Nacht wohlauf angetroffen. Die Fahndung wurde daher gelöscht. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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