Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Seit Freitagmittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen:

Iserlohn:

Am Samstag, 04.04.2026, gegen 14:42 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Taxifahrer aus Iserlohn mit seinem Taxi und einem 74-jährigen weiblichen Fahrgast die Baarstraße in Fahrtrichtung Iserlohner Innenstadt. Bis in Höhe des Hauses Baarstraße 28-30 ist die Baarstraße einspurig, nach der dortigen Verkehrsinsel wird sie zweispurig. Der Taxifahrer wechselte mit seinem Fahrzeug dort auf den linken der beiden Geradeausfahrstreifen. Hinter dem Taxi fuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Menden mit seinem Pkw Audi. Der Mendener blieb auf dem rechten der beiden Fahrstreifen, beschleunigte sein Fahrzeug, fuhr an dem Taxi vorbei und wechselte plötzlich, in Höhe des Hauses Baarstraße 24, auch auf den linken Fahrstreifen. Trotz einer durchgeführten Gefahrenbremsung des Taxifahrers, konnte dieser einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindern. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Taxifahrer und sein Fahrgast wurden, leicht verletzt, zwei Krankenhäusern in Menden und Iserlohn, zur ambulanten Behandlung zugeführt. Der Unfallverursacher, seine Beifahrerin und zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Baarstraße in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Ebenfalls am Samstag, 04.04.2026, gegen 16:44 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht auf der Schlesischen Straße in Iserlohn. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Menden befuhr mit seinem Pkw die Schlesische Straße aus Richtung Seilerseestraße kommend, in Richtung Westfalenstraße und befand sich auf dem rechten Geradeausfahrstreifen. Ein 59-jähriger Pkw-Führer aus Hemer befuhr an gleicher Stelle den linken Geradeausfahrstreifen, der im weiteren Verlauf zur Linksabbiegerspur in Richtung Löbbeckenkopf wird. Kurz vor dem Ende der Linksabbiegerspur und einer folgenden Verkehrsinsel wechselte der Unfallverursacher nach rechts auf den Geradeausfahrstreifen, kollidierte dort mit dem dort fahrenden Fahrzeug und drängte dieses, in den dortigen Grünstreifen, von der Fahrbahn ab. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben, konnte aber durch die Polizei ermittelt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den 59-jährigen Hemeraner ermittelt die Polizei jetzt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen von Medienvertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710.

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