Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach vermisster Person

Iserlohn (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach einer vermissten Person. Der 30-jährige Hemeraner wurde zuletzt am Seilersee gesehen. Er könnte sich in hilfloser Lage befinden. Alle bisherigen Suchmaßnahmen sind ergebnislos verlaufen.

Der Vermisste ist männlich, 30 Jahre alt, 182 cm groß, hat kurz geschorene helle Haare, trägt eine dunkle Jacke mit grauen Elementen, einen mintgrünen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und olivgrüne Sneaker und hat eine geistige Behinderung.

Ein Foto des Gesuchten ist im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/199888

Zeugen, die den Vermissten sehen, werden gebeten, umgehend den Notruf 110 zu wählen. (dill)

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