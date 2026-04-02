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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flucht nach Parkrempler

Iserlohn (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 24. März um 22.27 Uhr auf der Westfalenstraße sucht die Polizei nach einem weißen 1er BMW Cabrio. Der Wagen kam aus Richtung Hemer. In Höhe Hausnummer 41 versuchte der Fahrer, den BMW rückwärts einzuparken. Der BMW stieß jedoch gegen einen dort geparkten Polo. Kurze Zeit blieb der BMW-Fahrer mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Straße stehen, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinter dem BMW wartete ein SUV, das ebenfalls weiter fuhr. Der Vorfall wurde beobachtet, doch leider ist das Kennzeichen des BMW unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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