Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle Lüdenscheid Brüderstraße,
Zeit 02.04.2026, 9:35 bis 10:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 89, Verwarngeldbereich 3, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 42 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Lüdenscheid Reckenstraße,
Zeit 02.04.2026, 10:25 bis 12:55 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 186, Verwarngeldbereich 23, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 50 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell