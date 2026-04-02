POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden (ots) - Ein Hemeraner hat am Mittwoch kurz vor 19 Uhr auf dem Bräukerweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der VW Lupo überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Feld liegen. Wie der 30-Jährige der Polizei später berichtete, habe er kurz sein Radio bedient. Als er wieder nach vorne schaute, erblickte er einen Fahrradfahrer, der die Fahrbahn querte. Deshalb habe er sich so erschrocken, dass er nach rechts lenkte, einen Baum touchierte, auf das angrenzende ...

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