POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen an der Bielefelder Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In der zeit von Freitag bis Sonntag (06.06. - 08.06.) haben sich unbekannte Täter Zutritt in das Bürogebäude eines Metallwarenherstellers an der Sundernstraße verschafft. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Büros und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere ...

