Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Einbruch in Wohnung - Bargeld und Schmuck entwendet (0076530/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter drangen am Donnerstag (26.03.2026) im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 23:35 Uhr in eine Wohnung in der Liselotte-Herrmann-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein gekipptes Schlafzimmerfenster in die im Hochparterre gelegene Wohnung. In der Folge durchsuchten sie mehrere Möbelstücke und entwendeten Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von rund 900 Euro. Die Täter verließen die Wohnung anschließend wieder über das Einstiegsfenster. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

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